У Москві на мосту Нємцова зібралися ті, хто сумує за Бабченком: фотофакт

У Москві на Великий москворецький міст, де був убитий лідер російської опозиції Борис Нємцов, приходять люди, щоб вшанувати пам'ять вбитого в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Кілька десятків людей принесли квіти, свічки і таблички з написами на згадку про Аркадія Бабченка, повідомляє "Новая газета".

На мосту Нємцова зараз ось так.



Фото: Вася Полонський / Дощ pic.twitter.com/cR8foF6k8E - Телеканал Дождь (@tvrain) 29 травня 2018 р

До місця акції під'їхав автомобіль поліції, але нікого не затримували.

Фотокореспондент Василь Максимов закликав людей з самого ранку 30 травня приходити на місце вбивства Нємцова і приносити портрети Аркадія Бабченка у твердій обкладинці.

Друзі. Хто в Москві. Аркадій був же журналіст, він чудово розумів важливість візуальної складової.

Так ось - якщо вже Нємцов міст, то більше його портретів на твердій - це важливо! - підкладці. І в світлий час доби. Починаючи з ранку. Дякуємо. # Москва # Бабченко #memory - VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 29 травня 2018 р

Відомий російський поет Андрій Орлов ("Орлуша") присвятив Аркадію Бабченку вірш:

У меня на поминках не будет еще одного

Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,

Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,

Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,

Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке

Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –

Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.

Шел за хлебом, а вышел в небесную синь.

Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.

Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.

До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченка вбили увечері 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенка, будуть дії російських спецслужб.

Поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного.