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ПолітикаЕкономіка

У Москві на мосту Нємцова зібралися ті, хто сумує за Бабченком: фотофакт

1.3тЧитати новину російською

У Москві на Великий москворецький міст, де був убитий лідер російської опозиції Борис Нємцов, приходять люди, щоб вшанувати пам'ять вбитого в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Кілька десятків людей принесли квіти, свічки і таблички з написами на згадку про Аркадія Бабченка, повідомляє "Новая газета".

До місця акції під'їхав автомобіль поліції, але нікого не затримували.

Фотокореспондент Василь Максимов закликав людей з самого ранку 30 травня приходити на місце вбивства Нємцова і приносити портрети Аркадія Бабченка у твердій обкладинці.

Відомий російський поет Андрій Орлов ("Орлуша") присвятив Аркадію Бабченку вірш:

У меня на поминках не будет еще одного

Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,

Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,

Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,

Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке

Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –

Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.

Шел за хлебом, а вышел в небесную синь.

Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.

Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.

До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченка вбили увечері 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенка, будуть дії російських спецслужб.

Поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
РосіяМосква
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