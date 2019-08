У морі шукають бомбу: в Барселоні екстрено евакуювали туристів із пляжу

У неділю, 25 серпня, відпочивальникипляжу Св. Себастьяна у Барселоні (Іспанія) були евакуйовані через можливий вибуховий пристрій у морі.

Цивільна гвардія в каталонській столиці повідомила на про це на своїй сторінці в Twitter.

"Ми евакуювали пляж Св. Себастьян і оточили територію для можливого вибухового пристрою, виявленого гвардією. Дотримуйтесь інструкцій агентів і не поширюйте неперевірену інформацію", – відзначили представники відомства у мережі.

Hem desallotjat la Platja de St Sebastià i acordonat la zona per un possible artefacte explosiu trobat per la @guardiacivil. Seguiu les indicacions dels agents i no difoneu informacions no contrastades. pic.twitter.com/yYrx94MgK1