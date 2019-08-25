У морі шукають бомбу: в Барселоні екстрено евакуювали туристів із пляжу

У неділю, 25 серпня, відпочивальникипляжу Св. Себастьяна у Барселоні (Іспанія) були евакуйовані через можливий вибуховий пристрій у морі.
Цивільна гвардія в каталонській столиці повідомила на про це на своїй сторінці в Twitter.
"Ми евакуювали пляж Св. Себастьян і оточили територію для можливого вибухового пристрою, виявленого гвардією. Дотримуйтесь інструкцій агентів і не поширюйте неперевірену інформацію", – відзначили представники відомства у мережі.
Hem desallotjat la Platja de St Sebastià i acordonat la zona per un possible artefacte explosiu trobat per la @guardiacivil. Seguiu les indicacions dels agents i no difoneu informacions no contrastades. pic.twitter.com/yYrx94MgK1- Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) August 25, 2019
За даними газети El Mundo, водолази цивільної гвардії вже почали пошук пристрою, щоб провести контрольований вибух.
У Барселоні екстрено евакуювали туристів з пляжу
espanarusa.com
У каталонської поліції (Моссос д'Есквадра) кореспонденту ТАСС підкреслили, що мова може йти про вибуховий пристрій часів іспанської громадянської війни. Відзначається, що зона оточена.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інцидент з українцями в Іспанії підірвав мережу. Це сталося в ході туристичної екскурсії.
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