Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

У морі шукають бомбу: в Барселоні екстрено евакуювали туристів із пляжу

1.3т Читати матеріал російською

У неділю, 25 серпня, відпочивальникипляжу Св. Себастьяна у Барселоні (Іспанія) були евакуйовані через можливий вибуховий пристрій у морі.

Цивільна гвардія в каталонській столиці повідомила на про це на своїй сторінці в Twitter.

"Ми евакуювали пляж Св. Себастьян і оточили територію для можливого вибухового пристрою, виявленого гвардією. Дотримуйтесь інструкцій агентів і не поширюйте неперевірену інформацію", – відзначили представники відомства у мережі.

Новини
Град із тенісний м'яч: узбережжя Іспанії накрив потужний шторм. Фото і відео

За даними газети El Mundo, водолази цивільної гвардії вже почали пошук пристрою, щоб провести контрольований вибух.

У Барселоні екстрено евакуювали туристів з пляжу

У Барселоні екстрено евакуювали туристів з пляжу

espanarusa.com

У каталонської поліції (Моссос д'Есквадра) кореспонденту ТАСС підкреслили, що мова може йти про вибуховий пристрій часів іспанської громадянської війни. Відзначається, що зона оточена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інцидент з українцями в Іспанії підірвав мережу. Це сталося в ході туристичної екскурсії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Іспанія Барселона
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вытиран АТО с гранатой приехал. А то вдруг москали на пляже нападут.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...