У Монреалі захопили заручників – ЗМІ
У Монреалі викликала паніку спецоперація поліції. У ЗМІ повідомили про нібито захоплення заручників в компанії Ubisoft.
Як повідомила La Presse, правоохоронцям надійшло повідомлення про можливе захоплення заручників на бульварі Сен-Лоран 5505. Відразу ж була розгорнута велика спецоперація, як вимагає протокол в подібних ситуаціях.
Двоє свідків заявили, що бачили, як поліція тараном розбила вхідні двері будівлі.
Всім співробітникам Ubisoft було надіслано повідомлення електронною поштою: "Забарикадуйте себе в безпечному місці, яке можна заблокувати, переведіть телефон в беззвучний режим, зберігайте мовчання".
"Коли ми піднялися наверх, люди розмовляли один з одним і говорили про захоплення заручників", – розповів Себастьян Чома, менеджер з виробництва Ubisoft, після виходу з будівлі.
"Ми вийшли, відкрили вхідні двері на Сен-Лоран, і там була тактична група", – повідомив він.
Значна частина співробітників Ubisoft піднялася на дах будівлі.
"Для співробітників створено кризовий підрозділ. Я зараз на зв'язку зі співробітниками на даху, і у них все добре", – сказав по телефону співробітник Ubisoft зі зв'язків з громадськістю Антуан Ледюк-Лабель.
La Presse повідомила, що на місці події знаходяться добре озброєні поліцейські сили і медпрацівники, готові діяти. Правоохоронці використовують куленепробивні щити.
Наративний директор Assassin's Creed Valhalla Дербі МакДевітт повідомив в Twitter, що захоплення заручників сталося в сусідній будівлі поруч з Монреальським офісом Ubisoft.
Служба поліції Монреаля, підтвердила "поліцейську операцію" для Business Insider, але не уточнила, чи є інцидент "ситуацією з заручниками".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мілані скоєно пограбування відділення банку Credit Agricole, яке знаходиться поруч з судом, де слухають справу українського нацгвардійця Віталія Марківа. Грабіжники пробралися в банк з каналізації, захопили в заручники директора і двох співробітників.