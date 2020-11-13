У Монреалі захопили заручників – ЗМІ

У Монреалі викликала паніку спецоперація поліції. У ЗМІ повідомили про нібито захоплення заручників в компанії Ubisoft.

Як повідомила La Presse, правоохоронцям надійшло повідомлення про можливе захоплення заручників на бульварі Сен-Лоран 5505. Відразу ж була розгорнута велика спецоперація, як вимагає протокол в подібних ситуаціях.

Двоє свідків заявили, що бачили, як поліція тараном розбила вхідні двері будівлі.

Всім співробітникам Ubisoft було надіслано повідомлення електронною поштою: "Забарикадуйте себе в безпечному місці, яке можна заблокувати, переведіть телефон в беззвучний режим, зберігайте мовчання".

"Коли ми піднялися наверх, люди розмовляли один з одним і говорили про захоплення заручників", – розповів Себастьян Чома, менеджер з виробництва Ubisoft, після виходу з будівлі.

"Ми вийшли, відкрили вхідні двері на Сен-Лоран, і там була тактична група", – повідомив він.

Значна частина співробітників Ubisoft піднялася на дах будівлі.

"Для співробітників створено кризовий підрозділ. Я зараз на зв'язку зі співробітниками на даху, і у них все добре", – сказав по телефону співробітник Ubisoft зі зв'язків з громадськістю Антуан Ледюк-Лабель.

Заручників вивели на дах

Поліція проводить спецоперацію

La Presse повідомила, що на місці події знаходяться добре озброєні поліцейські сили і медпрацівники, готові діяти. Правоохоронці використовують куленепробивні щити.

Наративний директор Assassin's Creed Valhalla Дербі МакДевітт повідомив в Twitter, що захоплення заручників сталося в сусідній будівлі поруч з Монреальським офісом Ubisoft.

Служба поліції Монреаля, підтвердила "поліцейську операцію" для Business Insider, але не уточнила, чи є інцидент "ситуацією з заручниками".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мілані скоєно пограбування відділення банку Credit Agricole, яке знаходиться поруч з судом, де слухають справу українського нацгвардійця Віталія Марківа. Грабіжники пробралися в банк з каналізації, захопили в заручники директора і двох співробітників.