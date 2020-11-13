У Монреалі захопили заручників – ЗМІ

У Монреалі викликала паніку спецоперація поліції. У ЗМІ повідомили про нібито захоплення заручників в компанії Ubisoft.

Про це повідомило Journal de Montreal. Співробітників вивели на дах, всі живі. У поліції повідомили, що в районі триває спецоперація.

За даними канадського радіо, спецоперація йде в будівлі поряд з офісом Ubisoft. Нібито сталося збройне пограбування.

Співробітники Ubisoft пишуть в Twitter, що з ними все в порядку, щось відбувається в сусідній будівлі.

Сотрудник полиции Монреаля рассказал La Presse, что правоохранительные органы получили звонок об ограблении в здании коммерческой фирмы.

La Presse повідомила, що на місці події знаходяться добре озброєні поліцейські сили і медпрацівники, готові діяти. Правоохоронці використовують куленепробивні щити.

Наративний директор Assassin's Creed Valhalla Дербі МакДевітт повідомив в Twitter, що захоплення заручників сталося в сусідній будівлі поруч з Монреальським офісом Ubisoft.

Ймовірно, співробітників студії Ubisoft вивели на дах з метою забезпечення безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мілані скоєно пограбування відділення банку Credit Agricole, яке знаходиться поруч з судом, де слухають справу українського нацгвардійця Віталія Марківа. Грабіжники пробралися в банк з каналізації, захопили в заручники директора і двох співробітників.