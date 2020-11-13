У Монреалі захопили заручників – ЗМІ
Поліція оточила будівлю бульвару Сен-Лоран у Монреальському районі Майл-Енд
На даху будівлі компанії Ubisoft помічено велику кількість співробітників
У Монреалі викликала паніку спецоперація поліції. У ЗМІ повідомили про нібито захоплення заручників в компанії Ubisoft.
Про це повідомило Journal de Montreal. Співробітників вивели на дах, всі живі. У поліції повідомили, що в районі триває спецоперація.
За даними канадського радіо, спецоперація йде в будівлі поряд з офісом Ubisoft. Нібито сталося збройне пограбування.
Співробітники Ubisoft пишуть в Twitter, що з ними все в порядку, щось відбувається в сусідній будівлі.
Сотрудник полиции Монреаля рассказал La Presse, что правоохранительные органы получили звонок об ограблении в здании коммерческой фирмы.
La Presse повідомила, що на місці події знаходяться добре озброєні поліцейські сили і медпрацівники, готові діяти. Правоохоронці використовують куленепробивні щити.
Наративний директор Assassin's Creed Valhalla Дербі МакДевітт повідомив в Twitter, що захоплення заручників сталося в сусідній будівлі поруч з Монреальським офісом Ubisoft.
Ймовірно, співробітників студії Ubisoft вивели на дах з метою забезпечення безпеки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мілані скоєно пограбування відділення банку Credit Agricole, яке знаходиться поруч з судом, де слухають справу українського нацгвардійця Віталія Марківа. Грабіжники пробралися в банк з каналізації, захопили в заручники директора і двох співробітників.