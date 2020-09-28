У Монголію знову "проникла" бубонна чума
У провінції Ховд на заході Монголії зафіксували випадок бубонної чуми.
Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на заяву Національного центру зоонозних хвороб Монголії.
Відзначається, що 25-річна пацієнтка і 19 осіб, які перебували з нею в близькому контакті, знаходяться в ізоляції в місцевій лікарні.
Медики вважають, що зараження могло статися через м'ясо бабака, яке жінка з'їла минулого тижня.
"Хоча полювання на бабака в Монголії заборонено, багато місцевих жителів вважають м'ясо делікатесом і ігнорують закон", – йдеться в повідомленні.
У Національному центрі зоонозних хвороб Монголії попередили, що 17 з 21 монгольських провінцій перебувають під загрозою поширення бубонної чуми, тому громадськість закликали відмовитися від споживання м'яса бабаків.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в американському штаті Каліфорнія зареєстрували випадок зараження чумою у жителя округу Ельдорадо.