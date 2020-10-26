У Молдові припинилося зростання COVID-19

У Молдові зафіксували зниження кількості активних випадків коронавірусу порівняно з кінцем минулого тижня завдяки переважанню пацієнтів, що видужали, над хворими.

Свіжу статистику щодо COVID-19 навело видання diez.md із посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров'я республіки. Загальна кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Молдові зросла до 71 811.

У понеділок, 26 жовтня, було оброблено 1 432 тести, зокрема 1 268 первинних тестів. У результаті з'ясувалося, що 308 результатів виявилися позитивними. Водночас із медичних установ країни було виписано ще 440 пацієнтів, що видужали від коронавірусу.

З початку пандемії в республіці від COVID-19 вилікувалися 52 730 осіб.

У Молдові на COVID-19 продовжує хворіти 17 381 особа, що на 182 особи більше, ніж тиждень тому. Водночас у жовтні кількість активних випадків COVID-19 зросла майже на третину – із 12 до майже 18 тис. випадків.

МОЗ також повідомило про смерть ще 15 пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус. Згідно з даними МОЗ, кількість жертв пандемії в Молдові досягла 1 700.

Як писав OBOZREVATEL, станом на понеділок, 26 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш 43,4 млн осіб. За минулий день виявлено 404 793 нових інфікованих.