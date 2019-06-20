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У Молдові завалилася житлова 9-поверхівка: момент катастрофи потрапив на відео

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У Молдові в місті Атаки сталося обвалення дев'ятиповерхового житлового будинку.

Про це в Facebook повідомив президент країни Ігор Додон. Глава держави зазначив, що завдяки евакуації вдалося уникнути жертв.

"В Атаках обвалилася частина дев'ятиповерхового будинку. Терміново збирається комісія з надзвичайних ситуацій. Дуже добре, що вчасно відреагували і встигли оперативно евакуювати жителів", – йдеться в повідомленні.

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Аварія сталася ввечері 19 червня. Однак рятувальники евакуювали з будинку всіх мешканців. Всього в будинку було 36 квартир, евакуйовано 18 сімей в складі 51 людини, в тому числі 11 дітей. Після місце НП було обгороджено місцевою поліцією.

За попередніми оцінками, причин обвалення було кілька, в тому числі здача будинку в експлуатацію з порушеннями, постійне скупчення води в підвалі і несанкціоновані зміни конструкції будинку – частковий розбір несучих стін деякими мешканцями.

За словами представників Управління НС, будинок, найімовірніше, будинок знесуть. На даний момент мешканцям надали тимчасове житло, деякі люди відправилися до родичів.

Влада пообіцяла надати всім постраждалим постійне житло.

Ігор Додон на місці НП

Ігор Додон на місці НП

Facebook

Обвалення будинку в Молдові

Обвалення будинку в Молдові

Facebook

Ігор Додон на місці НП

Ігор Додон на місці НП

Facebook

Ігор Додон на місці НП

Ігор Додон на місці НП

Facebook

Обвалення будинку в Молдові

Обвалення будинку в Молдові

Facebook

Обвалення будинку в Молдові

Обвалення будинку в Молдові

Facebook

Обвалення будинку в Молдові

Обвалення будинку в Молдові

Facebook

Обвалення будинку в Молдові

Обвалення будинку в Молдові

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня в центрі Львова обвалився фрагмент фасаду будинку. В результаті події постраждала 16-річна дівчина.

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Особа
Ігор Додон
Місце
Молдова
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