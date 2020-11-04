У Молдові затвердили дату другого туру виборів президента

Центральна виборча комісія Молдови 4 листопада затвердила дату проведення другого туру виборів президента.

Він відбудеться 15 листопада, повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі ЦВК країни.

До другого туру вийшли кандидатка від партії "Дія і солідарність" Майя Санду і діючий глава держави Ігор Додон.

Також ЦВК Молдови затвердила результати першого туру виборів президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президентські вибори в Молдові відбулись 1 листопада. За результатами обробки 100% протоколів Санду обігнала Додона з 36,16% проти 32,61%.

Нагадаємо, що в ексміністерки освіти, експрем'єрки молдавського уряду Майї Санду прозахідна орієнтація, вона – прихильниця ідеї об'єднання Молдови з Румунією, бачить країну частиною сім'ї Євросоюзу і позиціонує себе активним борцем із корупцією.

Санду відкрито підтримують західні політики. Так, 1 вересня ексголова Євроради і нинішній глава Європейської народної партії Дональд Туск опублікував відеозвернення, в якому заявив, що саме "Майя Санду приведе Молдову до успіху".

Ігоря Додона традиційно пов'язують у Молдові з "рукою Москви". Директор кишинівського Інституту стратегічних ініціатив Владислав Кульмінський переконаний, що Додон "робить ставку на підтримку Росії – інформаційну, іміджеву і фінансову".

Основним своїм завданням на новий президентський термін Додон вважає врегулювання придністровського конфлікту і возз'єднання країни.