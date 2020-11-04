У Молдові затвердили дату другого туру виборів президента
За результатами першого туру у Майї Санду 36,15% голосів
Ігор Додон набрав 32,61%
Центральна виборча комісія Молдови 4 листопада затвердила дату проведення другого туру виборів президента.
Він відбудеться 15 листопада, повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі ЦВК країни.
До другого туру вийшли кандидатка від партії "Дія і солідарність" Майя Санду і діючий глава держави Ігор Додон.
Також ЦВК Молдови затвердила результати першого туру виборів президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президентські вибори в Молдові відбулись 1 листопада. За результатами обробки 100% протоколів Санду обігнала Додона з 36,16% проти 32,61%.
Нагадаємо, що в ексміністерки освіти, експрем'єрки молдавського уряду Майї Санду прозахідна орієнтація, вона – прихильниця ідеї об'єднання Молдови з Румунією, бачить країну частиною сім'ї Євросоюзу і позиціонує себе активним борцем із корупцією.
Санду відкрито підтримують західні політики. Так, 1 вересня ексголова Євроради і нинішній глава Європейської народної партії Дональд Туск опублікував відеозвернення, в якому заявив, що саме "Майя Санду приведе Молдову до успіху".
Ігоря Додона традиційно пов'язують у Молдові з "рукою Москви". Директор кишинівського Інституту стратегічних ініціатив Владислав Кульмінський переконаний, що Додон "робить ставку на підтримку Росії – інформаційну, іміджеву і фінансову".
Основним своїм завданням на новий президентський термін Додон вважає врегулювання придністровського конфлікту і возз'єднання країни.