У Молдові російську мову прирівняли до державної

Парламент Молдови повернув російській мові статус мови міжнаціонального спілкування, що фактично прирівняло її до державної.

Про це повідомив "Інтерфакс". Схвалення законопроєкту в другому читанні забезпечили депутати Партії соціалістів і партії "Шор", які підтримують президента країни Ігоря Додона, який складе свої повноваження 23 грудня.

Представники опозиційних політичних сил бойкотували засідання парламенту, заявивши про "токсичність" порядку денного, який запропонувала більшість.

Особливий статус російської мови означає, що вона отримала такі ж права, як і молдавська. Відповідно, російською письмово і усно можуть спілкуватися з громадянами представники органів державної влади, а також всіх організацій і підприємств країни.

Відповідно до закону, на російську мову в обов'язковому порядку будуть переводити найменування всіх товарів і послуг, а також лікарських препаратів. У табличках і вивісках організацій і установ їх назви також писатимуть і російською.

Крім того, передбачається відповідальність чиновників за відмову спілкуватися з громадянами на їхнє прохання російською мовою або давати їм письмові відповіді.

Обрана президентка Молдови Мая Санду після ухвалення законопроєкту в першому читанні розкритикувала його і заявила, що оскаржить його в суді.

"Знаю, чому соціалісти це зробили саме зараз – вони злякалися того, що жителі країни об'єдналися, щоб боротися з корупцією і навести лад в країні. Цим проєктом хочуть розділити суспільство і підняти людей на барикади", – заявила Санду.

Нагадаємо, Додон в інтерв'ю російським телеканалам заявив, що хоче встигнути до інавгурації новообраної президентки Молдови Маї Санду, призначеної на 24 грудня, підписати закон про статус російської мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Одеський окружний адміністративний суд скасував рішення Одеської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної. Судовий процес тривав два роки.