У Молдові пройшла акція за об'єднання з Румунією

У неділю, 25 березня, у столиці Молдови Кишиневі пройшла акція "Великі національні збори", присвячена 100-річчю приєднання Бессарабії до Румунії.

Організатором мітингу є "Альянс століття", який об'єднує уніоністські організації Молдови і Румунії, передає NewsMaker.

В акції прихильників об'єднання Молдови з Румунією взяли участь близько 100 тис. чоловік, проте поліція Кишинева нарахувала лише 7 тисяч.

Мітинг в Молдові NewsMaker

Мітинг в Молдові NewsMaker

Учасники акції підписали символічну декларацію про об'єднання Молдови з Румунією, повідомляє Publika.

Правоохоронці затримали групу молодих людей (21 чоловік), у яких були виявлені протигази, біти, маски і ножі.

Мітинг в Молдові NewsMaker

При цьому президент Молдови Ігор Додон вважає, що уніоністські рух, представники якого наполягають на об'єднанні Молдови з Румунією, - маргінальний і радикальний проект, здатний ще більше розділити суспільство, передає Укрінформ.

"Не дивлячись на те, що сьогодні уніонізм зазнав краху, ми зобов'язані засудити цю політичну для Республіки Молдова чуму. Через корупцію, бідність і відсутність упевненості в завтрашньому дні, люди змушені шукати альтернативи, приєднуючись, в тому числі, і до цього маргінального і радикального проекту", - вважає Додон.

Мітинг в Молдові NewsMaker

На думку молдавського президента, правляча в країні коаліція на чолі з Демократичною партією несе пряму відповідальність за зростаючу роз'єднаність в суспільстві.

"Майбутнє керівництво Молдови займеться економічними питаннями і поліпшенням добробуту громадян, а уніонізм буде оголошений поза законом. Іноземні спецслужби більше не зможуть організувати провокації проти державності нашої країни. У Молдови є майбутнє, а уніонізм піде в історію", - підсумував президент.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше у Молдові в обхід президента призначили міністрів.