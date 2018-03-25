У Молдові пройшла акція за об'єднання з Румунією

У неділю, 25 березня, у столиці Молдови Кишиневі пройшла акція "Великі національні збори", присвячена 100-річчю приєднання Бессарабії до Румунії.
Організатором мітингу є "Альянс століття", який об'єднує уніоністські організації Молдови і Румунії, передає NewsMaker.
В акції прихильників об'єднання Молдови з Румунією взяли участь близько 100 тис. чоловік, проте поліція Кишинева нарахувала лише 7 тисяч.
Мітинг в Молдові
NewsMaker
Мітинг в Молдові
NewsMaker
Учасники акції підписали символічну декларацію про об'єднання Молдови з Румунією, повідомляє Publika.
Правоохоронці затримали групу молодих людей (21 чоловік), у яких були виявлені протигази, біти, маски і ножі.
Мітинг в Молдові
NewsMaker
При цьому президент Молдови Ігор Додон вважає, що уніоністські рух, представники якого наполягають на об'єднанні Молдови з Румунією, - маргінальний і радикальний проект, здатний ще більше розділити суспільство, передає Укрінформ.
"Не дивлячись на те, що сьогодні уніонізм зазнав краху, ми зобов'язані засудити цю політичну для Республіки Молдова чуму. Через корупцію, бідність і відсутність упевненості в завтрашньому дні, люди змушені шукати альтернативи, приєднуючись, в тому числі, і до цього маргінального і радикального проекту", - вважає Додон.
Мітинг в Молдові
NewsMaker
На думку молдавського президента, правляча в країні коаліція на чолі з Демократичною партією несе пряму відповідальність за зростаючу роз'єднаність в суспільстві.
"Майбутнє керівництво Молдови займеться економічними питаннями і поліпшенням добробуту громадян, а уніонізм буде оголошений поза законом. Іноземні спецслужби більше не зможуть організувати провокації проти державності нашої країни. У Молдови є майбутнє, а уніонізм піде в історію", - підсумував президент.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше у Молдові в обхід президента призначили міністрів.