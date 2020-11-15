У Молдові проходить другий тур виборів президента: хто фаворит

У Молдові стартував другий тур президентських виборів, у яких беруть участь чинний глава держави Ігор Додон і колишня прем'єрка Майя Санду.

Як повідомляє NewsMaker, виборчі дільниці почали працювати о 07:00 і закриються о 21:00.

Переможцем визнається кандидат, який отримав більш ніж 50% голосів виборців. Порогу явки в другому турі немає.

Майя Санду перемогла в першому турі 1 листопада, набравши 36,16% голосів проти 32,61% у Додона. Експерти відзначають, що в другому турі вона також є фаворитом, але все залежить від мобілізації лівого електорату, що підтримує Додона.

Санду – прихильник об'єднання Молдови з Румунією. У другому турі виборів її обіцяли підтримати партії правого спрямування, які поділяють ті ж геополітичні устремління. Несподівану підтримку Санду отримала від лідера проросійської "Нашої партії" Ренато Усатого, який посів у першому турі третє місце за кількістю набраних голосів.

Водночас ніхто з екссуперників першого туру виборів не зголосився підтримати Додона. Йому доводиться розраховувати на виборців, які традиційно голосують за ліві сили, а також на громадян Молдови, які працюють в РФ.

Додон, який бере участь у виборах як незалежний кандидат, просуває соціальні ініціативи, традиційні православні цінності і геополітичну рівновагу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2019 року прем'єр Молдови Майя Санду заявляла, що її країні знадобиться досвід України в питанні антикорупційної реформи.