У місті космонавтів Байконурі зафіксували першу смерть від COVID-19

У казахському місті Байконур, де живуть, в тому числі, співробітники однойменного космодрому, зафіксований перший випадок смерті від COVID-19.

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Як повідомляють "РІА. Новини", посилаючись на довідку від місцевої влади, перший випадок смерті був виявлений 16 червня.

"За інформацією на 16 червня: кількість померлих – 1", – йдеться в повідомленні.

Однак згадок про те, чи працював цей чоловік на космодромі, немає. Крім цього, на комплексі "Байконур" і найближчій території зафіксовано вже 56 випадків захворювання COVID-19.

"Під медичним наглядом знаходяться 615 громадян. Знято з медичного спостереження 23 людини", – заявила місцева влада.

Виходячи з ситуації, що склалася, жителям міста рекомендували не відвідувати урочисті заходи, не ходити в гості і не виїжджати за межі міста. А в публічних місцях і громадському транспорті їм необхідно носити медичні маски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Колишній президент Казахстану 79-річний Нурсултан Назарбаєв заразився COVID-19.