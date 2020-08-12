У Мінську знищили меморіал загиблому під час протестів: квіти несуть знову. Фото

У Мінську (Білорусь) невідомі знищили стихійний меморіал, встановлений на місці загибелі учасника протестів, які охопили країну після президентських виборів.

Очевидці стверджують, що практично весь паркан, який огороджує тротуар від проїжджої частини біля метро "Пушкінська", був прикрашений квітами, але вранці, як повідомляє TUT.by, на цьому місці не залишилося й сліду від нього.

Водночас люди почали нести нові квіти на місце загибелі протестувальника. У білоруському Міністерстві внутрішніх справ поки що не називали його ім'я, відомо лише, що він уродженець і житель Мінська.

Як заявили у відомстві, натовп будував барикади, а під час протистояння зі спецназом "один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік правоохоронців. Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми, несумісні з життям".

Нагадаємо, що напередодні в Мінську люди принесли квіти на місце загибелі учасника протесту. На акції зібралися кілька десятків людей. Силовики розігнали учасників цієї акції. Чи було когось затримано – невідомо.

Фото: news.tut.by

Фото: news.tut.by

Фото: news.tut.by

Фото: news.tut.by

Фото: news.tut.by

Фото: news.tut.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте перемагає на виборах із результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала приблизно 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори. Після закриття виборчих дiльниць по всій країні почалися протести та жорсткі затримання. Вони тривають уже третій день.