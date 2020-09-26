У Мінську жінки вийшли на марш проти Лукашенка, почалися затримання. Відео

У суботу, 26 вересня, жінки Мінська вийшли на черговий марш проти нечесних виборів. Вони назвали його "репетицією інавгурації Світлани Тихановської".

Однак, як повідомило "Радіо Свобода" силовики за наказом незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка знову почали жорстко затримувати людей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Жінки вийшли на марш проти Лукашенка 26 вересня. TUT.BY

Журналісти зазначили, що щонайменше 10 жінок було скручено ОМОНом. Серед них – навіть 73-річна активістка Ніна Багінська. Силовики забрали у неї біло-червоно-білий прапор і відвезли в невідомому напрямку. Через деякий час жінку відпустили у віддаленому від центру Мінська районі.

Крім того, як пише Telegram-канал видання TUT.BY, очевидці повідомили, що біля площі Якуба Коласа в столиці Білорусі скупчилися буси й автозаки. Невідомі в оливковій формі, які приїхали на них, почали затримувати там протестувальників. Одну з жінок вони несли за руки і ноги.

На вулиці Мінська знову зігнали силовиків для розгону протестів. TUT.BY

Утім, повністю розігнати колону протестувальників силовикам не вдалося. Тому жінки продовжили рух проспектом Незалежності та скандували гасло "Президентка Свєта".

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