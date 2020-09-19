У Мінську жінки вийшли на протест: кричать "Лукашенко в автозак", силовики притиснули їх до стіни

Мирослав Семенюк Світ 16:40, 19.09.2020 Оновлено: 17:24, 19.09.2020

У суботу, 19 вересня, в Мінську жінки вийшли на "блискучий" марш протесту проти чинної влади Білорусі.

Як повідомляє TUT.BY, деякі учасниці акції прийшли в блискучих нарядах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жінки викрикують гасла "Лукашенка в автозак", "Скільки коштує совість?", "Поверніть нашу Машу, посадіть Сашу".

Також вони несуть в руках листки з написом SOS, плакати "Просто піти вже не вийде – трибунал!", "Балаклави навиворіт", "У нашої боротьби жіноче обличчя" та інші.

Близько ТЦ "Айсберг" силовики притиснули учасниць "блискучого" маршу до стіни. Ті почали скандувати: "Жінок б'ють боягузи!"

Силовики висмикують дівчат, що стоять у зчепленні, і відводять в автозаки. Затримано відому активістку Ніну Багінську.

tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
дощ
дощ
tut.by
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Як повідомляв OBOZREVATEL, розвідка РФ і Олександр Лукашенко знайшли "слід" України в підготовці революції в Білорусі.

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