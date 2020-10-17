У Мінську жінки і студенти вийшли на марш: почалися затримання. Фото і відео

Мирослав Семенюк Світ 14:04, 17.10.2020 Оновлено: 14:36, 17.10.2020

У суботу, 17 жовтня, в Мінську почалися два марші – студентів і жінок – проти чинної влади.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, студенти зібралися на марш біля Мінського державного лінгвістичного університету. Після цього вони рушили до центру міста (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

По дорозі молодих людей стали затримувати співробітники ОМОНу. Було затримано 7-10 осіб, зокрема й дівчат.

Крім того, затримали кількох кореспондентів білоруських і російських ЗМІ.

Затримання студентів біля МДЛУ
tut.by

Водночас до центру Мінська рухається марш жінок. Демонстранток вітають мешканці будинків, виходять на балкони з біло-червоно-білими прапорами.

До жінок приєдналася Ніна Багінська, що стала символом протестів у Білорусі.

tut.by
tut.by
tut.by
"Радіо Свобода"
До жінок приєдналася Ніна Багінська
"Наша Ніва"
Белсат
Белсат
Белсат
Onliner
Onliner
tut.by
tut.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня білоруські силовики застосували проти учасників протесту в Мінську світлошумові гранати і водомети.

Також міліція Білорусі пригрозила стріляниною бойовою зброєю по мітингувальниках.

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