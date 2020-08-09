У Мінську затримали журналістів російського каналу "Дождь"

Вікторія Довгань Світ 14:32, 9.08.2020 Оновлено: 15:05, 9.08.2020

У Мінську в день виборів президента Білорусі затримали журналістів російського телеканалу "Дождь" Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова.

Як повідомляється на Telegram-каналі "Дождя", люди в цивільному і в масках поклали їх на асфальт і відвели в невідомому напрямку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тим часом білоруський Telegram-канал "Наша Ніва" уточнив, що інцидент трапився на вулиці Інтернаціональній у столиці Білорусі.

Представниця штабу незареєстрованого кандидата Віктора Бабарика, соратниця Світлани Тихановської Марія Колесникова розповіла "Дождю", що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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