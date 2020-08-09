У Мінську затримали журналістів російського каналу "Дождь"

У Мінську затримали знімальну групу Дождя. Telegram-канал Дождя
У Мінську в день виборів президента Білорусі затримали журналістів російського телеканалу "Дождь" Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова.
Як повідомляється на Telegram-каналі "Дождя", люди в цивільному і в масках поклали їх на асфальт і відвели в невідомому напрямку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Тим часом білоруський Telegram-канал "Наша Ніва" уточнив, що інцидент трапився на вулиці Інтернаціональній в столиці Білорусі.
Представниця штабу незареєстрованого кандидата Віктора Бабарика, соратниця Світлани Тихановської Марія Колесникова розповіла "Дождю", що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в готелі "Мінськ" затримали трьох штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время". Їх депортували, а також заборонили в'їзд в країну на 10 років.
Йдеться про Ірину Ромалійську, Івана Гребенюка (українці) і Юрія Баранюка (росіянин).
Вранці 8 серпня всі троє повернулися в Україну.