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У Мінську затримали журналістів російського каналу "Дождь"

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
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У Мінську затримали знімальну групу Дождя

У Мінську затримали знімальну групу Дождя. Telegram-канал Дождя

У Мінську в день виборів президента Білорусі затримали журналістів російського телеканалу "Дождь" Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова.

Як повідомляється на Telegram-каналі "Дождя", люди в цивільному і в масках поклали їх на асфальт і відвели в невідомому напрямку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тим часом білоруський Telegram-канал "Наша Ніва" уточнив, що інцидент трапився на вулиці Інтернаціональній в столиці Білорусі.

Представниця штабу незареєстрованого кандидата Віктора Бабарика, соратниця Світлани Тихановської Марія Колесникова розповіла "Дождю", що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

Телеканал Дождь

У Мінську затримали журналістів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

БілорусьМінськ
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