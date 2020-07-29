У Мінську затримали відомого політтехнолога: він працював на конкурентів Путіна й Трампа

У Мінську затримали відомого політтехнолога Віталія Шкларова за звинуваченням в роботі на одного з лідерів білоруської протестного руху Сергія Тіхановском, заарештованого в кінці травня.

Про це повідомив білоруський канал ОНТ. Також інформацію в Telegram підтвердив і сам Шкляров.

"Заарештували", – написав політтехнолог.

Telegram Віталія Шклярова

Шклярова звинувачують в тому, що він працював на Сергія Тихановського, який збирався балотуватися в президенти Білорусі, але 29 травня був заарештований. Його звинуватили в "скоєнні насильницьких дій проти міліціонера і втручанні в вибори". Після цього брати участь у виборах вирішила його дружина – Світлана Тихановська.

Варто зазначити, що Шкляров раніше працював у виборчих кампаніях Ангели Меркель, Барака Обами, Берні Сандерса і Ксенії Собчак.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Тихановський виявився шанувальником президента Росії Володимира Путіна і незаконно відвідував анексуваний Крим.