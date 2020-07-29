У Мінську затримали відомого політтехнолога: він працював на конкурентів Путіна й Трампа
Політтехнолога затримали в Мінську. Фото Telegram Віталія Шклярова.
У Мінську затримали відомого політтехнолога Віталія Шкларова за звинуваченням в роботі на одного з лідерів білоруської протестного руху Сергія Тіхановском, заарештованого в кінці травня.
Про це повідомив білоруський канал ОНТ. Також інформацію в Telegram підтвердив і сам Шкляров.
"Заарештували", – написав політтехнолог.
Telegram Віталія Шклярова
Шклярова звинувачують в тому, що він працював на Сергія Тихановського, який збирався балотуватися в президенти Білорусі, але 29 травня був заарештований. Його звинуватили в "скоєнні насильницьких дій проти міліціонера і втручанні в вибори". Після цього брати участь у виборах вирішила його дружина – Світлана Тихановська.
Варто зазначити, що Шкляров раніше працював у виборчих кампаніях Ангели Меркель, Барака Обами, Берні Сандерса і Ксенії Собчак.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Тихановський виявився шанувальником президента Росії Володимира Путіна і незаконно відвідував анексуваний Крим.