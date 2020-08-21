У Мінську затримали московських журналістів і видворили їх із Білорусі

Білорусь депортувала двох журналістів Російської служби "Радіо Свобода", які були затримані в п'ятницю, 21 серпня.

Йдеться про Юлію Вишневецьку й Андрія Кисельова, повідомляє "Радіо Свобода".

Журналістів вдень зупинили для перевірки документів, а потім доставили в Партизанський РУВС Мінська.

Через кілька годин влада ухвалила рішення депортувати їх назад у Росію в супроводі представника російського консульства.

Московських журналістів депортували з Білорусі. "Радіо Свобода"

Вишневецька і Кисельов є співробітниками Московського бюро "Радіо Свобода". Перед від'їздом до Мінська видання відправило запит в МЗС Білорусі на акредитацію для роботи в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у готелі "Мінськ" 7 серпня затримали трьох штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время", серед яких – двоє українців і один росіянин. Їх депортували, а також заборонили в'їзд у країну на 10 років.