У Мінську затримали координаторів білоруської опозиції

Марина Ліснічук Світ 12:04, 24.08.2020 Оновлено: 12:33, 24.08.2020

У білоруській столиці Мінську поліція затримала двох членів президії Координаційної ради опозиції країни – лідера страйкового комітету Мінського тракторного заводу Сергія Дилевського і довірену особу Ольгу Ковалькову.

Це трапилося вранці 24 серпня на прохідній МТЗ, передає Telegram-канал "Белсат".

Зазначається, що силовики ОМОНу посадили опозиціонерів в автозак і відвезли в невідомому напрямку.

Сергій Дилевський і Ольга Ковалькова

Інформацію підтвердив виконавчий директор Координаційної ради білоруської опозиції Антон Раднянков. За його словами, в мінській поліції не уточнюють, за якою саме статтею затримали Дилевського і Ковалькову.

Водночас РИА Новости пишуть, що йдеться про статтю Адміністративного кодексу Білорусі.

"Справді, їх затримано в межах розпочатого щодо них адміністративного процесу", – цитує видання заяву прессекретарки поліції Мінська Наталії Ганусевич.

Затримання Дилевського і Ковалькової
(Telegram-канал "Белсат")
Скриншот повідомлення
(Telegram-канал "Белсат")

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

Сотні тисяч протестувальників і Лукашенко з автоматом: у Мінську відгримів "Марш нової Білорусі"

Зеленський: на місці Лукашенка протягом місяця провів би нові вибори

Акт вандалізму на Меморіалі Голодомору є наслідком політики влади

Другої хвилі COVID-19 можна уникнути – ВООЗ

СССР: как проходили бунты и восстания против совка