У Мінську затримали координаторів білоруської опозиції
У білоруській столиці Мінську поліція затримала двох членів президії Координаційної ради опозиції країни – лідера страйкового комітету Мінського тракторного заводу Сергія Дилевського і довірену особу Ольгу Ковалькову.
Це трапилося вранці 24 серпня на прохідній МТЗ, передає Telegram-канал "Белсат".
Зазначається, що силовики ОМОНу посадили опозиціонерів в автозак і відвезли в невідомому напрямку.
Інформацію підтвердив виконавчий директор Координаційної ради білоруської опозиції Антон Раднянков. За його словами, в мінській поліції не уточнюють, за якою саме статтею затримали Дилевського і Ковалькову.
Водночас РИА Новости пишуть, що йдеться про статтю Адміністративного кодексу Білорусі.
"Справді, їх затримано в межах розпочатого щодо них адміністративного процесу", – цитує видання заяву прессекретарки поліції Мінська Наталії Ганусевич.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 серпня було оголошено попередній склад Координаційної ради для передання влади в Білорусі. Водночас Олександр Лукашенко звинуватив опозицію в захопленні влади в країні, назвавши її "нацистами" і пригрозивши "остудити деякі гарячі голови".
Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу про "захоплення влади" за фактом створення опозицією Координаційної ради щодо забезпечення транзиту влади.