У Мінську затримали координаторів білоруської опозиції

У білоруській столиці Мінську поліція затримала двох членів президії Координаційної ради опозиції країни – лідера страйкового комітету Мінського тракторного заводу Сергія Дилевского і довірену особа Ольгу Ковалькову.

Це трапилося вранці 24 серпня на прохідній МТЗ, передає Telegram-канал "Белсат".

Зазначається, що силовики ОМОНу посадили опозиціонерів в автозак і відвезли в невідомому напрямку.

Сергій Дилевський і Ольга Ковалькова

Інформацію підтвердив виконавчий директор Координаційної ради білоруської опозиції Антон Раднянков. За його словами, в мінській поліції не уточнюють, за якою саме статтею затримали Дилевського і Ковалькову.

Водночас РИА Новости пишуть, що йдеться про статтю адміністративного кодексу Білорусі.

"Дійсно, їх затримано в рамках розпочатого щодо них адміністративного процесу", – цитує видання заяву прессекретарки поліції Мінська Наталії Ганусевич.

Затримання Дилевського і Ковалькової (Telegram-канал "Белсат")

Скриншот повідомлення (Telegram-канал "Белсат")

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 серпня було оголошено попередній склад Координаційної ради для передачі влади в Білорусі. Водночас Олександр Лукашенко звинуватив опозицію в захопленні влади в країні, назвавши її "нацистами" і пригрозивши "остудити деякі гарячі голови".

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу про "захоплення влади" за фактом створення опозицією Координаційної ради щодо забезпечення транзиту влади.

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