У Мінську затримали керівницю штабу опозиційної кандидатки

Мирослав Семенюк Світ 18:23, 8.08.2020 Оновлено: 18:24, 8.08.2020

У Мінську вдруге за тиждень затримали главу виборчого штабу опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз.

Як повідомив Telegram-канал "Страна для жизни", Мороз відвезли в Центральне РУВС Мінська "для участі в адміністративному процесі".

6 серпня главу штабу Тихановської вже затримували "для бесіди" у відділі з боротьби з оргзлочинністю, після чого відпустили.

Скрін Telegram

Нагадаємо, спочатку чоловік Світлани Тихановської Сергій планував брати участь у виборах президента Білорусі, які пройдуть 9 серпня, однак не зміг зареєструвати в ЦВК ініціативну групу для свого висунення, оскільки відбував адміністративний арешт за несанкціоновану акцію протесту. В результаті ініціативну групу зареєструвала його дружина – і в підсумку була зареєстрована кандидатом в президенти.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про домогосподарку, яка кинула виклик Олександру Лукашенку.

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