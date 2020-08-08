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У Мінську затримали керівницю штабу опозиційної кандидатки

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
2,6 т.
Стало відомо про затримання голови штабу Тихановської Марії Мороз

Стало відомо про затримання голови штабу Тихановської Марії Мороз.

У Мінську вдруге за тиждень затримали главу виборчого штабу опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз.

Як повідомив Telegram-канал "Страна для жизни", Мороз відвезли в Центральне РУВС Мінська "для участі в адміністративному процесі".

6 серпня главу штабу Тихановської вже затримували "для бесіди" у відділі з боротьби з оргзлочинністю, після чого відпустили.

Скрін Telegram

Скрін Telegram

Нагадаємо, спочатку чоловік Світлани Тихановської Сергій планував брати участь у виборах президента Білорусі, які пройдуть 9 серпня, однак не зміг зареєструвати в ЦВК ініціативну групу для свого висунення, оскільки відбував адміністративний арешт за несанкціоновану акцію протесту. В результаті ініціативну групу зареєструвала його дружина – і в підсумку була зареєстрована кандидатом в президенти.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про домогосподарку, яка кинула виклик Олександру Лукашенку.

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