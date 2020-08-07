У Білорусі активіст потрапив у СІЗО за пісню Цоя на мітингу

У Білорусі засудили до 10 діб арешту звукооператора Кирила Галанова, який 6 серпня увімкнув пісню групи "Кино" "Хочу перемен" на офіційному заході.

Таке рішення виніс суд центрального району Мінська, передає "Радіо Свобода". Галанова звинуватили в дрібному хуліганстві й непокорі вимогам посадової особи (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Кирило Галанов (у центрі). TUT.BY

Ще одному звукооператору – Владиславу Соколовському – повинні винести вирок пізніше.

Галанов і Соколовський увімкнули пісню з вимогою змін після того, як на провладний захід у Київському сквері прийшли прихильники суперниці Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлани Тіхановської. У неї повинен був відбутися мітинг неподалік, але його скасували. Після акції обох діджеїв затримали.

Владислав Соколовський і Кирило Галанов. Радіо Свобода

Відомо, що Галанов і Соколовський працюють у Палаці дітей та молоді.

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