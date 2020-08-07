У Білорусі активіст потрапив у СІЗО за пісню Цоя на мітингу

Дар'я Дурова Світ 20:24, 7.08.2020

У Білорусі засудили до 10 діб арешту звукооператора Кирила Галанова, який 6 серпня увімкнув пісню групи "Кино" "Хочу перемен" на офіційному заході.

Таке рішення виніс суд центрального району Мінська, передає "Радіо Свобода". Галанова звинуватили в дрібному хуліганстві й непокорі вимогам посадової особи (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Кирило Галанов (у центрі).
TUT.BY

Ще одному звукооператору – Владиславу Соколовському – повинні винести вирок пізніше.

Галанов і Соколовський увімкнули пісню з вимогою змін після того, як на провладний захід у Київському сквері прийшли прихильники суперниці Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлани Тіхановської. У неї повинен був відбутися мітинг неподалік, але його скасували. Після акції обох діджеїв затримали.

Владислав Соколовський і Кирило Галанов.
Радіо Свобода

Відомо, що Галанов і Соколовський працюють у Палаці дітей та молоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська зізналася, що її висунення принесло багато проблем, через що цю ініціативу можна назвати дурістю, а не подвигом.

  • Раніше в Мінську затримали довірену особу й начальника штабу Тіхановської.

  • Тіхановська також заявляла про погрози від невідомих осіб, які телефонували з українського номера.

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