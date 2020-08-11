У Мінську вшанували пам'ять загиблого в протестах: акцію розігнали. Фото та відео

У Мінську люди принесли квіти на місце загибелі одного з учасників протестів проти результатів виборів президента Білорусі.

На акції зібралися кілька десятків людей (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

Силовики розігнали учасників цієї акції. Чи був хтось затриманий, невідомо.

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

Силовики розігнали учасників акції

Силовики розігнали учасників акції

Силовики розігнали учасників акції

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час демонстрації проти результатів виборів президента Білорусі, на яких переміг Олександр Лукашенко, загинув один з протестувальників.

За даними МВС країни, чоловік намагався кинути вибуховий пристрій в сторону правоохоронців і загинув від вибуху.

Однак за даними опозиційних медіа, силовики закидали людей світлошумовими гранатами, що і стало причиною загибелі.