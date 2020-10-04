У Мінську водомет вийшов з ладу та облив самих ОМОНівців. Відео

У неділю, 4 жовтня, у Мінську (Білорусь) протестувальники пошкодили машину з водометом, яку застосували проти людей.

У мережі було опубліковано відео, на якому показано, що авто обступили кілька десятків людей, які зняли з неї каністри з фарбувальною рідиною і вилили на дорогу.

Після такої "атаки" водомет вийшов з ладу, внаслідок чого з даху вода полилася вгору. На записі видно, що спецмашина замість протестуючих стала обливати себе і ОМОН.

Нагадаємо, що 4 жовтня, у Мінську проходить марш на підтримку звільнення політв'язнів режиму нелегітимного президента Олександра Лукашенка. Для стримування людей силовики стягнули в центр білоруської столиці додаткові сили і техніку – автозаки і машини з водометами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі провели "народну інавгурацію" – акцію проти таємної інавгурації, яку провів собі незаконний президент Олександр Лукашенко.