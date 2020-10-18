У Мінську виштовхали з мітингу російських пропагандистів. Відео

Мирослав Семенюк Світ 16:15, 18.10.2020 Оновлено: 16:25, 18.10.2020

У Мінську учасники акції протесту проти чинної влади накинулися на пропагандистів російського телеканалу RT.

Жінки почали кричати на кореспондента й оператора каналу з вимогою покинути мітинг. Відео інциденту опубліковано в Twitter "Մιtαuskαs" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Пішов геть, Russia Today! Скотина!.. Ти обдурюєш людей... Отруїв Навального... Вбивця, покидьок", – вигукувала одна з протестувальників.

Інші жінки почали штовхати пропагандистів і закривати їм камеру, пообіцявши "відбити яйця".

"Пішов Путін геть, російська тварина!.. Рашу на парашу! Чемодан, вокзал, Росія!" – скандували демонстранти.

У коментарях до відео підтримали протестувальників.

"Путін планомірно вирощує відторгнення і ненависть усіх колись братніх народів до росіян. Вово, ти домігся свого і цього разу!", "У цьому випадку, я вважаю, що навіть культурна людина може їм кричати: "Пішов на*уй!" для пропаг*ндонів із RT це навіть не образа, це їх місце перебування", – пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня в Мінську пройшли два марші – студентів і жінок.

18 жовтня Білорусь вийшла на "Партизанський марш".

Коментувати
Світ

Дивіться також

Вибухонебезпечне минуле Росії

Ломаченко звернувся до вболівальників після поразки від Лопеса

Генерал ЗСУ пояснив, чому Путіну був потрібен Донецький аеропорт

Постраждалі в ДТП із Зайцевою отримали по 35 грн компенсації: як вони живуть через три роки

Біженець із Луганська докладно розповів, як у "ЛНР" із дітей роблять "російську людину"