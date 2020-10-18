У Мінську виштовхали з мітингу російських пропагандистів. Відео

У Мінську учасники акції протесту проти чинної влади накинулися на пропагандистів російського телеканалу RT.

Жінки почали кричати на кореспондента й оператора каналу з вимогою покинути мітинг. Відео інциденту опубліковано в Twitter "Մιtαuskαs" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Пішов геть, Russia Today! Скотина!.. Ти обдурюєш людей... Отруїв Навального... Вбивця, покидьок", – вигукувала одна з протестувальників.

Інші жінки почали штовхати пропагандистів і закривати їм камеру, пообіцявши "відбити яйця".

"Пішов Путін геть, російська тварина!.. Рашу на парашу! Чемодан, вокзал, Росія!" – скандували демонстранти.

У коментарях до відео підтримали протестувальників.

"Путін планомірно вирощує відторгнення і ненависть усіх колись братніх народів до росіян. Вово, ти домігся свого і цього разу!", "У цьому випадку, я вважаю, що навіть культурна людина може їм кричати: "Пішов на*уй!" для пропаг*ндонів із RT це навіть не образа, це їх місце перебування", – пишуть користувачі.

"Пішов геть, Раша Тудей!".



Мінськ. Путінських пропагандонов за їх підлість, брехня і розпалювання женуть в шию вже і з Білорусі 👍 pic.twitter.com/s6VasbhbnE - Մ ιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) October 18, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня в Мінську пройшли два марші – студентів і жінок.

18 жовтня Білорусь вийшла на "Партизанський марш".