У Мінську велопробіг перед виборами закінчився масовими затриманнями. Фото та відео
У Мінську відбулися затримання учасників велопробігу солідарності, який відбувся увечері 7 серпня.
Як повідомляє tut.by, велосипедистів затримали на Академії наук і біля площі Перемоги (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).
"Виїжджали вони з різних точок столиці, в тому числі від Лошицький парку, бульвару Толбухіна, Футбольного манежу на проспекті Переможців. Безліч велосипедистів було в центрі, в районі парку Горького і Янки Купали. Спочатку все було спокійно, а коли велосипедисти вже почали роз'їжджатися, почалися затримання", – пише видання.
За даними правозахисного центру "Весна", в затриманнях брали участь співробітники ОМОНу, міліції і солдати внутрішніх військ. Всього затримано було чотири людини, одному з них – дівчині – зламали руку.
Очевидці розповіли, що не обійшлося без постраждалих. Одного з них забрала швидка допомога.
Зі свого боку в Telegram-каналі опозиційного ресурсу NEXTA повідомляється про затримання біля кінотеатру "Жовтень". При цьому не уточнюється, чи йдеться саме про велосипедистів.
"Після брутальних затримань біля кінотеатру "Жовтень" на місці працюють відразу дві бригади швидкої допомоги. Як мінімум одна людина замертво впав прямо біля автозаку", – йдеться в повідомленні.
Однак в МВС Білорусі уточнили, що у людини стався напад епілепсії і його госпіталізували.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінську 7 серпня затримали і депортували трьох журналістів. Двоє з них є громадянами України.