У Мінську велопробіг перед виборами закінчився масовими затриманнями. Фото та відео

У Мінську відбулися затримання учасників велопробігу солідарності, який відбувся увечері 7 серпня.

Як повідомляє tut.by, велосипедистів затримали на Академії наук і біля площі Перемоги (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

У Мінську провели велопробіг солідарності

"Виїжджали вони з різних точок столиці, в тому числі від Лошицький парку, бульвару Толбухіна, Футбольного манежу на проспекті Переможців. Безліч велосипедистів було в центрі, в районі парку Горького і Янки Купали. Спочатку все було спокійно, а коли велосипедисти вже почали роз'їжджатися, почалися затримання", – пише видання.

У Мінську провели велопробіг солідарності

За даними правозахисного центру "Весна", в затриманнях брали участь співробітники ОМОНу, міліції і солдати внутрішніх військ. Всього затримано було чотири людини, одному з них – дівчині – зламали руку.

Очевидці розповіли, що не обійшлося без постраждалих. Одного з них забрала швидка допомога.

У Мінську затримали учасників велопробігу

Зі свого боку в Telegram-каналі опозиційного ресурсу NEXTA повідомляється про затримання біля кінотеатру "Жовтень". При цьому не уточнюється, чи йдеться саме про велосипедистів.

У Мінську затримали учасників велопробігу

"Після брутальних затримань біля кінотеатру "Жовтень" на місці працюють відразу дві бригади швидкої допомоги. Як мінімум одна людина замертво впав прямо біля автозаку", – йдеться в повідомленні.

Однак в МВС Білорусі уточнили, що у людини стався напад епілепсії і його госпіталізували.

Telegram NEXTA

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінську 7 серпня затримали і депортували трьох журналістів. Двоє з них є громадянами України.