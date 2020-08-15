У Мінську тисячі людей прийшли попрощатися з першою жертвою протестів. Фото і відео

У суботу, 15 серпня, в Мінську прощаються з 34-річним Олександром Тарайковським, який став першою жертвою протестів у Білорусі 10 серпня.

Як повідомляють білоруські Telegram-канали, тисячі людей прийшли до метро "Пушкінська", де загинув активіст (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місці загибелі Тарайковського люди зробили стихійний меморіал. До нього несуть квіти, лампадки, червоні і білі стрічки. Біля меморіалу стають на коліна.

Також пам'ять загиблого вшанували хвилиною мовчання та оплесками.

Крім того, багато людей прийшли до ритуального залу в Мінську, куди доставили труну з тілом демонстранта.

Тисячі людей прийшли до метро "Пушкінська" в Мінську. Telegram Nexta

У Мінську прощаються із загиблим Олександром Тарайковським Telegram mkbelarus

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший офіційний загиблий на протестах у Мінську Олександр Тарайковський, ймовірно, помер унаслідок пострілу спецназівця, а не від детонації в руці невідомого пристрою.

Тарайковському було 34 роки, у нього залишилася трирічна дочка. У лікарському свідоцтві про смерть вказано, що основна причина його смерті – відкрита рана грудної клітини, а помер він від масивної крововтрати.