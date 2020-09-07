ЗМІ повідомили про викрадення в Мінську Марії Колесникової: міліція спростувала

У понеділок, 7 вересня, в центрі Мінська (Білорусь) нібито викрали членкиню Координаційної ради Марію Колесникову. Однак у міліції заперечили свою причетність.

Про НП повідомило TUT.BY, посилаючись на свідчення очевидиці Анастасії. За словами жінки, вранці біля Національного художнього музею невідомі люди посадили Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку.

"Я її бачила вживу до цього, тому впізнала. Я ще хотіла підійти до неї, поговорити, подякувати, а потім передумала, вирішила, що людина і так втомлюється. Я пройшла вперед, і в якийсь момент ще подумала, що обернуся й покажу Маші сердечко. Недалеко від музею я бачила припаркований темний мікроавтобус із написом "Зв'язок" на борту і ззаду була марка "Соболь", – згадує свідок.

"Я пройшла вперед і почула звук телефону, що падає на асфальт, якийсь тупіт, обернулася й побачила, що люди в цивільному одязі і в масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї відлітає телефон, один із цих людей телефон піднімає, стрибає в мікроавтобус, і вони їдуть", – розповіла вона.

Зняти все, що відбувалося, на телефон Анастасія не зважилася, оскільки була занадто близько до невідомих людей у масках і побоялася, що її теж затримають.

За інформацією журналістів, телефон Колесникової доступний, але слухавку вона не піднімає.

Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков повідомив, що Колесникова сама була в центрі міста у справах. Про її зникнення він дізнався від ЗМІ і почав з'ясовувати, де перебуває Марія. Об 11:00 телефон Родненкова також став недоступний.

"Де перебувають Марія і Антон, я не знаю й не можу зв'язатися з ними. Також немає зв'язку з членом Координаційної ради, старшим віцепрезидентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим", – розповів член Координаційної ради Максим Знак.

Пізніше Богрецов вийшов на зв'язок і запевнив, що з ним усе гаразд. Тим часом ГУВС Мінська перевірило інформації щодо зникнення Колесникової та заперечило причетність до цього міліції.

Зі свого боку офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що поки нічого не може повідомити про ймовірне затримання Колесникової, передає РИА Новости.

У Комітеті держконтролю Білорусі також запевнили, що не мають жодної інформації про затримання представників Координаційної ради опозиції.

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