ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У Мінську прогримів вибух на Дні Незалежності: люди в паніці, повідомляють про жертви. Відео НП

1.9тЧитати матеріал російською

У Мінську (Білорусь) під час святкового салюту на честь Дня незалежності, 3 липня, один із снарядів вибухнув прямо на землі.

Відео та фото з місця інциденту поширили в соцмережах. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У результаті НП у ближніх будівлях повилітали шибки. Повідомляється також про одного постраждалого – в 50-річну жінку, яка стояла поблизу, влучили осколки.

"Впала на землю і лежала без свідомості, дуже сильно стікала кров'ю. Відвезла швидка", – розповіли очевидці.

Новини
В Узбекистані на ходу впав небезпечний атракціон: з'явилося моторошне відео

За даними Telegram-каналу Baza, вона загинула. Підтвердили смерть і джерела Telegram-каналу МКБ.

НП у Мінську

НП у Мінську

people.onliner.by

НП у Мінську

НП у Мінську

people.onliner.by

НП у Мінську

НП у Мінську

people.onliner.by

НП у Мінську

НП у Мінську

Twitter Vlad Gaevsky

НП у Мінську

НП у Мінську

Twitter Vlad Gaevsky

НП у Мінську

НП у Мінську

people.onliner.by

НП у Мінську

НП у Мінську

tut.by

НП у Мінську

НП у Мінську

Одна з мешканок Мінська, яка перебувала в районі Стели "Мінськ – місто герой", повідомила, що приблизно на третій хвилині салюту пролунало два потужних хлопки. Потім залпи біля стели припинилися, тоді як в інших точках міста салют тривав.

Як стало відомо, осколками поранило і інших жителів Мінська. Зокрема, дісталося підлітку, який дивився з друзями на феєрверки.

"Дивились салют за дамбою, на набережній. Вибухнув салют, у Єгора різко нога боліти стала, він впав від болю. Ми взагалі не бачили осколок до нього прилетів, або щось. Царапина велика, штанину порвало", – поділився його друг.

НП у Мінську

НП у Мінську

НП у Мінську

НП у Мінську

НП у Мінську

НП у Мінську

У Мінську прогримів вибух на Дні Незалежності: люди в паніці, повідомляють про жертви. Відео НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Кургані мобільний телефон вибухнув у руках у семирічної дитини, в результаті чого вона померла.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Білорусь
Теги
вибухБілорусь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel