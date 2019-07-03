У Мінську прогримів вибух на Дні Незалежності: люди в паніці, повідомляють про жертви. Відео НП

У Мінську (Білорусь) під час святкового салюту на честь Дня незалежності, 3 липня, один із снарядів вибухнув прямо на землі.

Відео та фото з місця інциденту поширили в соцмережах. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У результаті НП у ближніх будівлях повилітали шибки. Повідомляється також про одного постраждалого – в 50-річну жінку, яка стояла поблизу, влучили осколки.

"Впала на землю і лежала без свідомості, дуже сильно стікала кров'ю. Відвезла швидка", – розповіли очевидці.

За даними Telegram-каналу Baza, вона загинула. Підтвердили смерть і джерела Telegram-каналу МКБ.

НП у Мінську people.onliner.by

НП у Мінську people.onliner.by

НП у Мінську people.onliner.by

НП у Мінську Twitter Vlad Gaevsky

НП у Мінську Twitter Vlad Gaevsky

НП у Мінську people.onliner.by

НП у Мінську tut.by

НП у Мінську

Одна з мешканок Мінська, яка перебувала в районі Стели "Мінськ – місто герой", повідомила, що приблизно на третій хвилині салюту пролунало два потужних хлопки. Потім залпи біля стели припинилися, тоді як в інших точках міста салют тривав.

Як стало відомо, осколками поранило і інших жителів Мінська. Зокрема, дісталося підлітку, який дивився з друзями на феєрверки.

"Дивились салют за дамбою, на набережній. Вибухнув салют, у Єгора різко нога боліти стала, він впав від болю. Ми взагалі не бачили – осколок до нього прилетів, або щось. Царапина велика, штанину порвало", – поділився його друг.

НП у Мінську

НП у Мінську

НП у Мінську

Фото дівчини, яка постраждала від салюту біля Стели. pic.twitter.com/6kpE2BfDZ0 - Maxim Pushkin (@mc_maxim) 3 липня 2019 р

З салютом у Стели якась фігня сталася. Стріляв низько дуже + в один момент оч сильно бахнув, але нічого не відбулося. pic.twitter.com/4Ghvled8fW - Maxim Pushkin (@mc_maxim) 3 липня 2019 р

Ось з нашого ракурсу, аж шибки затряслися pic.twitter.com/NnjnzrRyZ4 - Валь Гадот (@baby_cerber) 3 липня 2019 р

Пздц



В Минске во время фейерверка в честь 75-летия освобождения Минска (Дня Независимости Белоруссии) взорвались несколько ракет в салютных установках. Об этом сообщают белорусские СМИ. #беларусь pic.twitter.com/pLGH365VBu — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 3 июля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Кургані мобільний телефон вибухнув у руках у семирічної дитини, в результаті чого вона померла.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!