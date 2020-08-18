У Мінську приземлився літак ФСБ РФ: спливли дані про можливий візит Путіна до Білорусі

У столиці Білорусі Мінську у вівторок, 18 серпня, приземлився літак, який нібито належить ФСБ РФ.

Про це заявляється в опозиційному білоруському Telegram-каналі NEXTA Live. Уточнюється, що Ту-214ПУ (серійний номер 523, реєстраційний номер RA-64523) прилетів до Мінська ввечері.

За даними журналістів, йдеться про літак спецзв'язку. Він призначений "для польоту по колу навколо певних точок під час виїзних візитів перших осіб РФ".

У коментарі "Прямому" головний редактор NEXTA Роман Протасевич заявив, що візит російського літака в Білорусь може означати планування польоту в країну президента РФ Володимира Путіна.

"Ми розбираємося, що це може бути і в чому може бути причина. Але попередньо це означає, що найближчим часом Путін, найімовірніше, полетить до Мінська", – сказав Протасевич.

Посадка Ту-214ПУ в Мінську, як зазначив він, – "уже підтверджена інформація, зокрема за даними з радарів".

"Поки не варто сподіватися на те, що будуть реально введені якісь війська. З тієї простої причини, що це не вигідно нікому. Лукашенко, швидше за все, не стане настільки провокувати Європу, щоб спровокувати взагалі якийсь міжнародний конфлікт", – додав Протасевич.

Інформація про літак. NEXTA Live

Маршрут Ту-214ПУ. NEXTA Live

Літак прилетів до Мінська з Росії. NEXTA Live

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який був главою Білорусі п'ять термінів поспіль, 18 серпня провів нову розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а також привів війська на західних кордонах у повну бойову готовність.

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