У Мінську понад 60 тисяч людей зібралися на підтримку конкурентки Лукашенка. Фото та відео рекордного мітингу

Юрій Сергієнко Світ 23:53, 30.07.2020 Оновлено: 00:06, 31.07.2020

У столиці Білорусі Мінську десятки тисяч вийшли на несанкціонований мітинг на підтримку кандидатки в президенти Світлани Тихановської, яку називають головною конкуренткою чинного глави держави Олександра Лукашенка.

Як повідомляє правозахисний центр "Весна", він зібрав близько 63 тисяч учасників (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Протести в Мінську, вид із безпілотника
Twitter "Білоруський партизан"

За даними ЗМІ, це одна з наймасовіших акцій в історії сучасної Білорусі, а також найбільший мітинг за останні 10 років.

Мітинг зібрав понад 60 тисяч учасників

У своєму зверненні до учасників мітингу, Тихановська розкритикувала білоруських силовиків за жорстокість під час розгону опозиційних акцій.

Світлана Тихановська звернулася до учасників мітингу
"ВВС Росія"

"Люди, які прагнуть гідного життя, – не злочинці. Це наш народ. Народ, який хоче мирної зміни влади. Будь ласка, не йдіть проти своєї совісті, не йдіть проти свого народу", – наводить її слова "ВВС Росія".

Мітинг зібрав понад 60 тисяч учасників
Telegram "Нетиповий Харків"

Мітинг закінчився близько десятої години вечора, відповідно до домовленості з владою. Люди розійшлися, автозаки, які стояли неподалік, почали роз'їжджатися. Про затримання повідомлень не було.

Telegram "Весна"

(Відео – Telegram "Нетиповий Харків")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську затримали відомого політтехнолога Віталія Шкларова за звинуваченням у роботі на одного з лідерів білоруського протестного руху Сергія Тихановського, заарештованого наприкінці травня.

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