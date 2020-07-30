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У Мінську понад 60 тисяч людей зібралися на підтримку конкурентки Лукашенка. Фото та відео рекордного мітингу

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
1,5 т.
Мітинг у МІнську зібрав понад 60 тисяч людей

Мітинг у МІнську зібрав понад 60 тисяч осіб. Фото tut.by.

У столиці Білорусі Мінську десятки тисяч вийшли на несанкціонований мітинг на підтримку кандидатки в президенти Світлани Тихановської, яку називають головною конкуренткою чинного глави держави Олександра Лукашенка.

Як повідомляє правозахисний центр "Весна", він зібрав близько 63 тисяч учасників (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Протести в Мінську, вид із безпілотника

Протести в Мінську, вид із безпілотника Twitter "Білоруський партизан"

За даними ЗМІ, це одна з наймасовіших акцій в історії сучасної Білорусі, а також найбільший мітинг за останні 10 років.

Мітинг зібрав понад 60 тисяч учасників

Мітинг зібрав понад 60 тисяч учасників

У своєму зверненні до учасників мітингу, Тихановська розкритикувала білоруських силовиків за жорстокість під час розгону опозиційних акцій.

Світлана Тихановська звернулася до учасників мітингу

Світлана Тихановська звернулася до учасників мітингу "ВВС Росія"

"Люди, які прагнуть гідного життя, – не злочинці. Це наш народ. Народ, який хоче мирної зміни влади. Будь ласка, не йдіть проти своєї совісті, не йдіть проти свого народу", – наводить її слова "ВВС Росія".

Мітинг зібрав понад 60 тисяч учасників

Мітинг зібрав понад 60 тисяч учасників Telegram "Нетиповий Харків"

Мітинг закінчився близько десятої години вечора, відповідно до домовленості з владою. Люди розійшлися, автозаки, які стояли неподалік, почали роз'їжджатися. Про затримання повідомлень не було.

Telegram "Весна"

Telegram "Весна"

(Відео – Telegram "Нетиповий Харків")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську затримали відомого політтехнолога Віталія Шкларова за звинуваченням у роботі на одного з лідерів білоруського протестного руху Сергія Тихановського, заарештованого наприкінці травня.

БілорусьпротестОлександр Лукашенко
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