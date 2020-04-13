У Мінську помітили величезні черги зі "швидких". Фото та відео

У столиці Білорусі Мінську в розпал пандемії коронавірусу COVID-19 помітили довгу чергу з машин швидкої допомоги.

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У Мінську помітили черги "швидких" Колаж

Відповідними фото та відео, зробленими очевидцями, в понеділок, 13 квітня, поділився Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

На кадрах видно велику кількість "швидких", які стояли під медустановами. Зокрема, черга вишикувалася під 5-ю міською клінічною лікарнею на вулиці Філатова.

5-та лікарня, Мінськ "Беларусь головного мозга".

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Додамо, на 13 квітня в Білорусі офіційно заявляється про 2 919 випадків COVID-19 (+341 за добу) і 29 загиблих (+3 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Олександр Лукашенко різко розкритикував російські ЗМІ за упередженість в освітленні пандемії в Білорусі.

Лукашенко також стверджує, що від коронавірусу в країні "не померла і не помре жодна людина". Відомі летальні випадки президент Білорусі пов'язав з іншими хронічними захворюваннями пацієнтів.