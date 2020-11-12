У Мінську помер затриманий силовиками хлопець. Фото та відео

У столиці Білорусі Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, який був викрадений на "площі Змін" і побитий. Передбачається, що він отримав травми в мікроавтобусі або у відділенні міліції, звідки його доставили до лікарні в непритомному стані.

Як пише TUT.BY, він помер близько 20:00 у четвер, 12 листопада (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Бондаренко. tut.by

Хлопця доставили в реанімацію 11 листопада з великим набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, гематомами і синцями. Лікарі оперували його кілька годин.

За словами очевидців, ввечері того ж дня у двір на вулиці Червякова 24Б приїхали люди в цивільній формі і масках. Вони почали знімати біло-червоно-білі стрічки. Роман вийшов дізнатися, що відбувається.

"Між людиною в масці і невідомим хлопцем зав'язалася якась словесна перепалка, Рома в ній не брав участі, він стояв поруч і слухав. Потім він щось сказав, і людина в масці запитав:" Ти чого борзий такий? ". Відштовхнув Рому ближче до Мураль, він намагався ухилитися, але невідомий схопив його і з усієї сили відкинув до гірці на майданчику", – розповіла " Нашій ниві " Юлія, очевидиця подій.

Потім до Бондаренка підбігли інші люди в масках, скрутили його і заштовхали в бус.

Дівчина вважає, що Романа побили в машині або вже у відділенні міліції. Вона запевняє, що під час падіння хлопець вдарився, але не головою.

До лікарні Бондаренка доставили з Центрального РУВС Мінська з формулюванням "травми отримав під час бійки".

Люди прийшли вшанувати пам'ять Романа Бондаренко.

Водночас на "площі Змін" зібралися люди, які з'їхалися з різних районів міста, щоб вшанувати пам'ять про загиблого. Вони скандували "Живе Білорусь!", "На забудемо, не пробачимо!", "Трибунал!".

Люди прийшли вшанувати пам'ять Романа Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними правозахисників в Білорусі порушили 900 кримінальних справ проти опозиційних кандидатів на президентських виборах, співробітників штабів і учасників протестів.