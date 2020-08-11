У Мінську почалися нові затримання: військові зупиняють всіх підряд. Фото та відео

У центрі столиці Білорусі поновилися затримання учасників акції протесту, які проводять бійці внутрішніх військ МВС.

Затримання проводять біля станції метро "Пушкінська", повідомляють РИА Новости (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

За словами кореспондента агентства, військові зупиняють всіх, кого вважають підозрілими.

Внутрішні війська в центрі Мінська

"Поступово людей в цьому районі стає більше. Вони спостерігають за тим, що відбувається, солдати намагаються перешкодити їм зібратися в одному місці", – зазначив він.

Також проїжджаючі повз автомобілісти гудуть, висловлюючи таким чином обурення через дії силовиків.

За видання NЕХТА, мобільний інтернет зник у всіх обласних центрах країни.

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