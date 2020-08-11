У Мінську почалися нові затримання: військові зупиняють всіх підряд. Фото та відео

Сили внутрішніх військ біля станції метро "Пушкінська" затримують учасників протестів
Силовики зупиняють всіх підозрілих осіб
ЗМІ повідомили про зникнення інтернету
У Мінську почалися нові затримання.
У центрі столиці Білорусі поновилися затримання учасників акції протесту, які проводять бійці внутрішніх військ МВС.
Затримання проводять біля станції метро "Пушкінська", повідомляють РИА Новости (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).
За словами кореспондента агентства, військові зупиняють всіх, кого вважають підозрілими.
Внутрішні війська в центрі Мінська
"Поступово людей в цьому районі стає більше. Вони спостерігають за тим, що відбувається, солдати намагаються перешкодити їм зібратися в одному місці", – зазначив він.
Також проїжджаючі повз автомобілісти гудуть, висловлюючи таким чином обурення через дії силовиків.
У Мінську почалися затримання https://t.co/lhh4mc6FqR pic.twitter.com/nwCd7ZDIJ2- РІА Новини (@rianru) August 11, 2020
За видання NЕХТА, мобільний інтернет зник у всіх обласних центрах країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат в президенти Олександр Лукашенко шостий раз переміг на виборах з результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання. Є інформація про потерпілих і жертв.
Тихановська подала скаргу в ЦВК з вимогою визнати результати голосування недійсними.