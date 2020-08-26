У Мінську ОМОН розігнав мітинг і закрив людей у костелі. Фото та відео

ОМОН розігнав учасників мирного мітингу в Мінську, які вийшли проти результатів виборів президента Білорусі.

Як повідомляє TUT.BY, силовики заблокували частину протестувальників у Червоному костелі, протримавши їх там близько 40 хвилин (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Акція протесту в Мінську

Зазначається, що близько 20:30 під час розгону деякі побігли в костел, потім ОМОН заштовхав всередину і тих, хто стояв на ганку. Силовики залишилися стояти біля входу, блокуючи вихід із будівлі.

Акція протесту в Мінську

Водночас на площі Незалежності, за даними правозахисників, затримали понад 10 осіб.

У Мінську затримали учасників мітингу

Через близько 40 хвилин люди змогли покинути костел.

Затримання учасників мітингу в Мінську

Силовики в Мінську розігнали мітинг

Після розгону мітингу на площі залишилися патрулювати кілька людей. Водночас знову почали збиратися учасники протесту з плакатами.

Протестувальників у Мінську відтіснили в костел

Зі свого боку генеральний вікарій Мінсько-Могильовської архиєпархії єпископ Юрій Кособуцький заявив, що подібні дії силовиків є неприпустимими.

Силовики закрили людей у костелі

Силовики в Мінську заблокували протестувальників у костелі

Силовики закрили протестувальників у костелі

Після розгону кілька силовиків залишилися патрулювати площу Незалежності

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Мінська зняв унікальні кадри затримання і побиття людей всередині автозака під час акції протесту в білоруській столиці 10 серпня.