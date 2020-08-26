У Мінську ОМОН розігнав мітинг і закрив людей у костелі. Фото та відео
ОМОН розігнав учасників мирного мітингу в Мінську, які вийшли проти результатів виборів президента Білорусі.
Як повідомляє TUT.BY, силовики заблокували частину протестувальників у Червоному костелі, протримавши їх там близько 40 хвилин (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).
Зазначається, що близько 20:30 під час розгону деякі побігли в костел, потім ОМОН заштовхав всередину і тих, хто стояв на ганку. Силовики залишилися стояти біля входу, блокуючи вихід із будівлі.
Водночас на площі Незалежності, за даними правозахисників, затримали понад 10 осіб.
Через близько 40 хвилин люди змогли покинути костел.
Після розгону мітингу на площі залишилися патрулювати кілька людей. Водночас знову почали збиратися учасники протесту з плакатами.
Зі свого боку генеральний вікарій Мінсько-Могильовської архиєпархії єпископ Юрій Кособуцький заявив, що подібні дії силовиків є неприпустимими.
Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Мінська зняв унікальні кадри затримання і побиття людей всередині автозака під час акції протесту в білоруській столиці 10 серпня.