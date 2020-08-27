У Мінську ОМОН розігнав мітинг і закрив людей у костелі. Фото та відео

Силовики розігнали мітинг у Мінську.
ОМОН розігнав учасників мирного мітингу в Мінську, які вийшли проти результатів виборів президента Білорусі.
Як повідомляє TUT.BY, силовики заблокували частину протестувальників у Червоному костелі, протримавши їх там близько 40 хвилин (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).
Акція протесту в Мінську
Зазначається, що близько 20:30 під час розгону деякі побігли в костел, потім ОМОН заштовхав всередину і тих, хто стояв на ганку. Силовики залишилися стояти біля входу, блокуючи вихід із будівлі.
Акція протесту в Мінську
Водночас на площі Незалежності, за даними правозахисників, затримали понад 10 осіб.
У Мінську затримали учасників мітингу
Через близько 40 хвилин люди змогли покинути костел.
Затримання учасників мітингу в Мінську
Силовики в Мінську розігнали мітинг
Після розгону мітингу на площі залишилися патрулювати кілька людей. Водночас знову почали збиратися учасники протесту з плакатами.
Протестувальників у Мінську відтіснили в костел
Зі свого боку генеральний вікарій Мінсько-Могильовської архиєпархії єпископ Юрій Кособуцький заявив, що подібні дії силовиків є неприпустимими.
Силовики закрили людей у костелі
Силовики в Мінську заблокували протестувальників у костелі
Силовики закрили протестувальників у костелі
Після розгону кілька силовиків залишилися патрулювати площу Незалежності
Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Мінська зняв унікальні кадри затримання і побиття людей всередині автозака під час акції протесту в білоруській столиці 10 серпня.
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