У Мінську на "Марші мудрості" затримали близько 80 пенсіонерів

У столиці Білорусі Мінську силовики розігнали "Марш мудрості" і затримали близько 80-ти його учасників.

Про це повідомило білоруське видання Onliner. Акція почалася близько 13:00 за київським часом (щоб подивитися відео, доскрольте новину про кінця).

На "Марш мудрості" на Привокзальній площі зібралося близько сотні людей похилого віку з біло-червоно-білими прапорами і плакатами.

Ще до початку заходу там чергували співробітники ДАІ, а трохи пізніше з'явилися автобуси з силовиками.

"Марш мудрості" провели на Привокзальній площі Onliner

Присутні почали водити хоровод навколо новорічної ялинки. Вони вигукували "Іди!", "Хай живе Білорусь!".

На акцію зібралися люди похилого віку Onliner

Людей оточили міліціонери, які розігнали захід та почали затримувати пенсіонерів. Учасників "маршу" запихали в жовті автобуси.

Силовики оточили місце проведення акції TYT.by

На деякий час було перекрито рух на проспекті біля фізфаку БДУ. Проїхати не давали навіть громадському транспорту.

Захід розігнали, а пенсіонерів затримали Радіо Свобода

Правозахисники заявили про 80 затриманих. Більшість із них доставили до Ленінського і Жовтневого РУВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 13 грудня, в містах Білорусі відбувся Марш народного звинувачення. За несанкціоновані акції силовики затримали 300 учасників заходу.