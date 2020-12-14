У Мінську на "Марші мудрості" затримали близько 80 пенсіонерів
У столиці Білорусі Мінську силовики розігнали "Марш мудрості" і затримали близько 80-ти його учасників.
Про це повідомило білоруське видання Onliner. Акція почалася близько 13:00 за київським часом (щоб подивитися відео, доскрольте новину про кінця).
На "Марш мудрості" на Привокзальній площі зібралося близько сотні людей похилого віку з біло-червоно-білими прапорами і плакатами.
Ще до початку заходу там чергували співробітники ДАІ, а трохи пізніше з'явилися автобуси з силовиками.
Присутні почали водити хоровод навколо новорічної ялинки. Вони вигукували "Іди!", "Хай живе Білорусь!".
Людей оточили міліціонери, які розігнали захід та почали затримувати пенсіонерів. Учасників "маршу" запихали в жовті автобуси.
На деякий час було перекрито рух на проспекті біля фізфаку БДУ. Проїхати не давали навіть громадському транспорту.
Правозахисники заявили про 80 затриманих. Більшість із них доставили до Ленінського і Жовтневого РУВС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 13 грудня, в містах Білорусі відбувся Марш народного звинувачення. За несанкціоновані акції силовики затримали 300 учасників заходу.