У Мінську на "Марші мудрості" затримали близько 80 пенсіонерів

У столиці Білорусі Мінську силовики розігнали "Марш мудрості" і затримали близько 80-ти його учасників.

Про це повідомило білоруське видання Onliner. Акція почалася близько 13:00 за київським часом (щоб подивитися відео, доскрольте новину про кінця).

На "Марш мудрості" на Привокзальній площі зібралося близько сотні людей похилого віку з біло-червоно-білими прапорами і плакатами.

Ще до початку заходу там чергували співробітники ДАІ, а трохи пізніше з'явилися автобуси з силовиками.

Присутні почали водити хоровод навколо новорічної ялинки. Вони вигукували "Іди!", "Хай живе Білорусь!".

Людей оточили міліціонери, які розігнали захід та почали затримувати пенсіонерів. Учасників "маршу" запихали в жовті автобуси.

На деякий час було перекрито рух на проспекті біля фізфаку БДУ. Проїхати не давали навіть громадському транспорту.

Правозахисники заявили про 80 затриманих. Більшість із них доставили до Ленінського і Жовтневого РУВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 13 грудня, в містах Білорусі відбувся Марш народного звинувачення. За несанкціоновані акції силовики затримали 300 учасників заходу.