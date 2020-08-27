У Мінську масово затримали журналістів, які висвітлювали протести. Фото та відео

Дар'я Дурова Світ 19:20, 27.08.2020

У столиці Білорусі Мінську на площі Свободи 27 серпня затримали близько двох десятків журналістів.

За даними TUT.BY, співробітників ЗМІ посадили в мікроавтобус і відвезли у відділок нібито для перевірки документів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вони будуть доставлені в РУВС для з'ясування особи", – повідомила офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.

Затримання журналістів.
TUT.BY
Силовики відвели громадян у мікроавтобус.
TUT.BY

Серед затриманих – співробітники видань, які висвітлювали акції протесту в країні.

Попередньо, затримані журналісти TUT.BY Станіслав Шаршуков і Вадим Заміровський, Уладзь Гридзін ("Радіо Свобода"), Василь Федосенко (Reuters), фотограф Олександр Васюковіч, Надія Бужан ("Наша Нiва"), Дмитро Ловецкий (AP), Захар Щербаков та Сергій Сацюк (БелаПАН), Катерина Андрєєва і Максим Калитовський ("Белсат"), Володимир Костін (Reuters), Сергій Бобильов (ТАСС), Євген Одіноков (РІА "Новости"), Павло Мартінчік ("Комсомольская правда в Беларуси"), фотограф Євген Ерчак, Стів Розенберг (ВВС).

Представники медіа повідомили колегам, що їх відвезли в Жовтневе РУВС.

Прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова стверджує, що журналісти зареєстрованих ЗМІ, а також іноземні журналісти, акредитовані при МЗС, зупинені в Мінську співробітниками правоохоронних органів, будуть відпущені після перевірки документів.

У затриманих на площі Свободи журналістів перевіряють документи в Жовтневому РУВС.
TUT.BY
Затримані журналісти "Радіо Свободи".
TUT.BY

Як повідомляв OBOZREVATEL, через ситуацію з протестами лідерка гурту NAKA, актриса Анастасія Шпаковская покинула Білорусь разом із дітьми.

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