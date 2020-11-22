У Мінську люди вийшли на "Марш проти фашизму": понад сотня затриманих. Фото і відео

У неділю, 22 листопада, у Мінську та інших містах Білорусі люди вийшли на "Марш проти фашизму".

Як повідомляє TUT.by, із ранку традиційно колона спецтехніки та силовиків в'їхала в Мінськ із боку Уруччя. Пізніше Мінський метрополітен закрив станції метро в центрі міста, також зник мобільний інтернет.

Після полудня групи людей стали виходити на вулиці в різних районах Мінська (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зі свого боку, силовики почали розганяти протестувальників і проводити затримання, застосовуючи спецзасоби.

За даними правозахисного центру "Весна", було затримано понад 100 учасників протесту. Затримання пройшли переважно в Мінську, а також у Новополоцьку й Заславлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку білоруського опозиціонера Анатолія Лебедька, для придушення протестів у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка залишилося три інструменти.

У матеріалі OBOZREVATEL ідеться про те, як Лукашенко чіпляється за владу й чому став токсичним для Володимира Путіна.