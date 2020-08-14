У Мінську чоловіка затримали на очах дружини та відвезли за 50 км: знущалися два дні
У Мінську (Білорусь) силовики затримали чоловіка та відвезли в місто Жодіно (в 50 км від столиці), де дві доби знущалися над ним.
Про це OBOZREVATEL розповів дядько, чий племінник постраждав від сваволі білоруських правоохоронців.
Як стало відомо, хлопця "пов'язали" за те, що він просто знімав на відео, як міліція затримувала таксиста в Мінську. При цьому поряд з ним була дружина, яка чіплялася за руки міліціонерів, благаючи, щоб вони відпустили чоловіка.
"Чотири даішника (затримали – Ред.), які не мають права затримувати людей, вони повинні лише контролювати ситуацію на дорогах. Мій племінник потрапив в Радянський РВВС в Мінську, потім його відвезли в Жодіно, де він пробув дві доби. Там дуже сильно знущаються над людьми", – поділився він.
За його словами, його племінника вже відпустили з СІЗО в Жодіно.
Як повідомляв OBOZREVATE :
Кандидат в президенти Олександр Лукашенко в шостий раз "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.
У Мінську автозак в'їхав у натовп активістів. Повідомляється про безліч постраждалих в ході акцій.
Акції продовжилися і 10 серпня. У столицю країни стягнули ще більше військової техніки, а також силовиків.
У КДБ заявили, що на Тихановську готувався замах, яке вдалося запобігти.
Опозиціонерка подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.
Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка на виборах.
10 серпня МВС підтвердило першу жертву протестів.
Також МВС Білорусі повідомило про затримання "координаторів і спонсора" протестів у Мінську.