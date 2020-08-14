У Мінську чоловіка затримали на очах дружини та відвезли за 50 км: знущалися два дні

У Мінську (Білорусь) силовики затримали чоловіка та відвезли в місто Жодіно (в 50 км від столиці), де дві доби знущалися над ним.

Про це OBOZREVATEL розповів дядько, чий племінник постраждав від сваволі білоруських правоохоронців.

Як стало відомо, хлопця "пов'язали" за те, що він просто знімав на відео, як міліція затримувала таксиста в Мінську. При цьому поряд з ним була дружина, яка чіплялася за руки міліціонерів, благаючи, щоб вони відпустили чоловіка.

"Чотири даішника (затримали – Ред.), які не мають права затримувати людей, вони повинні лише контролювати ситуацію на дорогах. Мій племінник потрапив в Радянський РВВС в Мінську, потім його відвезли в Жодіно, де він пробув дві доби. Там дуже сильно знущаються над людьми", – поділився він.

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За його словами, його племінника вже відпустили з СІЗО в Жодіно.

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