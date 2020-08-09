Автозак в'їхав у натовп протестувальників у Мінську: є серйозно постраждалі

Під час протестів проти результатів виборів президента Білорусі 9 серпня автозак в'їхав у натовп активістів у Мінську.

Як передає "МБХ медиа" в Telegram, авто наїхало на людей навмисно зі спини. Попередньо, постраждали щонайменше дві людини.

"Одна особа без свідомості, в крові. Її намагаються реанімувати медики", – сказано в повідомленні. Відомо, що потерпілого забрали на машині реанімації.

"Друга особа теж знаходиться не в свідомості, у неї стирчить кістка з п'яти", – повідомив кореспондент. Із відкритим переломом мінчанина госпіталізували.

Машина силовиків в'їхала в натовп. NEXTA Live

Telegram-канал "ЧП Беларусь" написав, що до місця протестів біля стели місту-герою попрямували три машини швидкої допомоги.

Telegram-канал "NEXTA Live" пише, що до чоловіка, якого збило авто силовиків, тут же підбігли люди. "Їх стали закидати світлошумовими гранатами. 5-6 осіб винесли постраждалого", – розповіли свідки.

У Мінську біля стели місту-герою протестувальники запалили ліхтарі. NEXTA Live

Як писав OBOZREVATEL, у Мінську та інших містах після оголошення перших результатів екзит-полів президентських виборів, за результатами яких лідирує чинний глава країни – Олександр Лукашенко, – почалися жорсткі затримання.

Читайте текстову трансляцію про те, як пройшли найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.