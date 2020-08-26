У Мінську 73-річна жінка вступила в протистояння з ОМОНом через прапор. Фото та відео
У Мінську ОМОН відібрав у 73-річної Ніни Багінської прапор, з яким вона прийшла на акцію протесту в центр міста 26 серпня.
Жінка спробувала забрати його назад, повідомляє TUT.BY (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Так сьогодні виглядав конфлікт ОМОНу з 73-річною Ніною Багінською: у неї відняли біло-червоно-білий прапор, вона намагалася забрати його назад", – йдеться в повідомленні.
В інтерв'ю в 2019 році Багінська розповідала, що вона є активісткою з 1988 року. За словами жінки, на протяг цього часу влада за участь в акціях протесту оштрафували її на 16 тисяч доларів і заарештували дві дачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ОМОН 26 серпня розігнав учасників мирного мітингу в Мінську, які вийшли проти результатів виборів президента Білорусі.