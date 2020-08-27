У Мінську 73-річна жінка вступила в протистояння з ОМОНом через прапор. Фото та відео

У Мінську ОМОН відібрав у 73-річної Ніни Багінської прапор, з яким вона прийшла на акцію протесту в центр міста 26 серпня.

Жінка спробувала забрати його назад, повідомляє TUT.BY (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ніни Багінська брала участь в мітингу в Мінську 26 серпня

"Так сьогодні виглядав конфлікт ОМОНу з 73-річною Ніною Багінською: у неї відняли біло-червоно-білий прапор, вона намагалася забрати його назад", – йдеться в повідомленні.

73-річна Ніна Багінська вступила в протистояння з ОМОНом

В інтерв'ю в 2019 році Багінська розповідала, що вона є активісткою з 1988 року. За словами жінки, на протяг цього часу влада за участь в акціях протесту оштрафували її на 16 тисяч доларів і заарештували дві дачі.

ОМОН відібрав у Ніни Багінської прапор на мітингу в Мінську

Як повідомляв OBOZREVATEL, ОМОН 26 серпня розігнав учасників мирного мітингу в Мінську, які вийшли проти результатів виборів президента Білорусі.

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